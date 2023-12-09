Мир 09 декабря 2023, 11:46 Израиль уничтожил Великую мечеть в секторе Газа ХАМАС сообщил о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля Википедия

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Израильские военные нанесли удар по Великой мечети в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Ghad сообщили представители палестинского анклава.

Постройке около тысячи лет, она также известна под названием Большая мечеть Омара. Сподвижники ХАМАС утверждают, что снаряды израильской армии разрушили крышу и стены здания, в основании минарета появилась огромная трещина.

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Великая мечеть находится в старом квартале Газы, это самая крупная и старейшая мечеть на этой территории. Ее воздвигли на месте бывшего христианского храма, завоеванного после арабского вторжения.

Агентство Reuters уточнило, что жители ближайших к мечети районов вовремя эвакуировались, но относятся к этой ситуации, как к варварству. Один из собеседников отметил, что Израиль пытается стереть с лица земли все воспоминания палестинцев.

В начале декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу после непродолжительного гуманитарного перемирия.