Израиль ударил ракетами по Сирии. Пострадали 2 военных

ВВС Израиля запустили ракеты по объектам противовоздушной обороны Сирии. В результате обстрела пострадали двое сирийских военных. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР», — процитировало контр-адмирала РИА «Новости».

Как уточнил Кулить, объекты ПВО располагаются на 20 километров западнее и 12 километров северо-западнее Дамаска. В результате атаки двое сирийских военных получили ранения. Также незначительные ущерб был нанесен инфраструктуре.

По словам контр-адмирала, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты. Для этого был использован зенитно-ракетный комплекс «БУК М2Э».

В начале июля Россия, Иран и Турция сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. Страны призвали Израиль не атаковать противника на сирийской территории, так как обстрелы нарушают международное и гуманитарное право.