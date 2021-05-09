Израиль ударил по военному посту ХАМАС в ответ на пуск ракеты

Израиль нанес удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Это произошло в ответ на пуск ракеты по израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля.

Ракету из сектора Газа выпустили в ночь на 9 мая. Сработала система оповещения о возможном обстреле на открытой местности.

«Сегодня ночью террористы в Газе выпустили ракету по Израилю. В ответ наш летательный аппарат только что ударил по военному посту ХАМАС на юге Газы», — сообщили израильские военные в Twitter.

Судя по всему, удар нанесли с помощью беспилотного летательного аппарата.

7 мая в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими пограничниками и палестинцами. Выступления начались у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где по решению израильского суда силовики выселяют несколько арабских семей. Это сопровождается ожесточенными акциями протеста местных жителей.

Россия и другие участники квартета по ближневосточному урегулированию (США, ООН, Евросоюз) призвали власти Израиля к сдержанности и отказу от обострения ситуации в Восточном Иерусалиме.