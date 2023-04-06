Мир 06 апреля 2023, 15:58 Израиль ударил по Ливану в ответ на пуск ракет Армия обороны Израиля обстреляла южные районы Ливана в ответ на запуск ракет

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Армия обороны Израиля обстреляла южные районы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности.

Удар стал ответом на ранее произведенный с территории Ливана пуск ракеты по северной части еврейского государства.

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Ранее Армия обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге на границе с Ливаном в двух населенных пунктах. Также был зафиксирован пуск ракеты, который отразила система противоракетной обороны.

Военно-воздушные силы Израиля 5 апреля нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны анклава на фоне напряженности в мечети Аль-Аксе. Днем ранее Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск, сирийские ПВО отбили большинство ракет, однако жертв избежать не удалось, два человека погибли, сообщил RT.