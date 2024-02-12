Мир 12 февраля 2024, 08:57 Израиль ударил по кварталу Рафаха на юге сектора Газа Армия Израиля ударила по кварталу Рафаха на юге Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — указали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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ЦАХАЛ уточнил, что завершил «нанесение ударов». Глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила беспокойство из-за сообщений СМИ о военной операции национальной армии Израиля в городе Рафах в анклаве.

Недавно представители ЦАХАЛ сообщили, что целенаправленно затапливают водой подземную инфраструктуру боевиков ХАМАС в секторе Газа. Такие меры используют, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Израильские военные применяют систему насосов, труб и комплекс инженерных разработок.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, из-за ударов Израиля по анклаву уже погибли более 28 тысяч человек. Ранения получили еще свыше 67,6 тысячи мирных жителей.