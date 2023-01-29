Эксклюзив 29 января 2023, 14:42 Израиль стал очередной марионеткой в руках коллективного Запада Политический советник Маркелов: США надавили на Израиль, чтобы призвать Иран к ответу Unsplash

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В ближневосточном регионе обострился конфликт Израиля и Ирана. Политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» предположил, что в этом замешан коллективный Запад.

РИА «Новости»

«Действия Ирана — особенно в рамках сотрудничества с Россией — считаются одним из основных факторов в текущих политических действиях восточной страны», — подчеркнул он.

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По его мнению, власти Израиля руководствуются постановлениями от Запада.

«С помощью конфликта между этими восточными странами США и их приспешники решили надавить на Иран. Таким образом они хотят заставить правительство этой страны разъяснить сотрудничество с Россией», — предположил Маркелов.

В числе вопросов к негласному союзнику РФ он выделил поставки вооружения для союзных сил. Также собеседник «360» предположил, что Запад уличил Иран в участии в мировом геополитическом противостоянии.

«Поэтому США уговорили Израиль нанести сразу максимальный удар. Это наносит Ирану колоссальную угрозу: уничтожаются производственно-военные производственные мощности этой страны под красивым прикрытием разведческой операции», — пояснил Маркелов.

Также он добавил, что фактически США разыграли хитрую комбинацию. Она предполагает накал конфликта в ближневосточном регионе и использование этой ситуации в большой геополитической игре. Также политический советник отметил, что атака на ВПК этой страны под сторонним предлогом доказывает негативное отношение Запада к неподчинению его воле.

«Удары наносятся именно по военно-промышленному комплексу Ирана. Предполагается, что именно эта сфера задействована в успехе союзных сил в украинском конфликте», — сказал Маркелов.

Собеседник «360» подчеркнул, что удары наносятся именно руками коллективного Запада в конфликте с Россией. Однако он предположил, что такие манипуляции продлятся недолго.

«Там особо нет локаций для ударов. Все находящееся на поверхности можно разрушить быстро. А из таких целей — около 1500 заводов. Остальное спрятано в горах, и до этого не добраться», — разъяснил Маркелов.

По его мнению, полностью разрушить военную инфраструктуру Ирана не удастся.

«Около 50 лет эта страна была занозой в мозгах коллективного Запада. Иран уже ко всему привык. В том числе и к массированным атакам», — сказал политически советник.

Он предположил, что Запад руками Израиля доберется примерно до 20% ВПК Ирана.