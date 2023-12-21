Мир 21 декабря 2023, 10:28 Израиль согласится на двухнедельное перемирие в обмен на десятки заложников — СМИ Makan 33: Израиль готов к перемирию на 2 недели в обмен на десятки заложников IMAGO / Omar Ashtawy apaimages / Global Look Press

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Израиль готов объявить перемирие на две недели при освобождении десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа, но пока стороны конфликта не смогли договориться. Об этом сообщил израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в Иерусалиме.

По их словам, палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о новом обмене. Сделка включает освобождение палестинских заключенных, отбывающих наказание за убийство.

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«Мы все еще далеки от достижения взаимопонимания», — отметили источники телеканала.

По данным газеты The Wall Street Journal, ХАМАС отказался обсуждать с Израилем новую гуманитарную паузу для обмена пленными. Об этом изданию сообщили египетские источники. Они пояснили, что боевиков не устроил предложенный формат сделки. ХАМАС потребовал не просто приостановить конфликт, а полностью прекратить огонь.