Мир 06 декабря 2023, 01:40 Израиль сменит посла в России в декабре Посол Израиля Бен Цви завершит миссию в России в конце декабря РИА «Новости»

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце декабря завершит свою миссию в стране и выйдет на пенсию. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

«К сожалению, я должен это подтвердить. В конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал он.

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По словам Бен Цви, на посту его заменит компетентная преемница Симона Гальперин. Она занимала пост посла Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе. Дипломат также отметил, что Гальперин приедет на следующий день после завершения его миссии.

Ранее стало известно, что семь россиян остаются в заложниках у ХАМАС в палестинском анклаве. Бен Цви напомнил, что Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Совет национальной безопасности Израиля принял решение повысить уровень угрозы при посещении израильскими гражданами некоторых стран, включая Россию, писал RT. В списке также оказались ЮАР, Эритрея, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.