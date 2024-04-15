Мир 15 апреля 2024, 07:53 Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана ABC News: Израиль определится с ответом на удары Ирана в ближайшие дни Jamal Awad/XinHua / Global Look Press

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Израильское руководство в ближайшее время решит, как именно ответить Ирану на удары по своей территории. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации издания, Израиль может огласить свое решение уже 15 апреля.

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«Израильское правительство „примет решение о дальнейших шагах“ в понедельник или в ближайшие дни», — указал телеканал.

По данным представителя ЦАХАЛ Питера Лернера, военные уже предложили руководству страны варианты ответа на атаки. В издании отметили, что некоторые из способов не предусматривают ударов по территории Ирана.

Ранее иранская армия выпустила по Израилю около 150 ракет, а также более 100 беспилотников. ЦАХАЛ совместно с иностранными военными смог отбить атаку — большинство из снарядов и БПЛА не достигли территории Израиля.

Американский лидер Джо Байден указал, что США направили в страну дополнительные силы. Он подчеркнул, что Белый дом окажет поддержку ЦАХАЛ.