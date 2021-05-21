Перезаключение ядерной сделки между Америкой и Ираном может привести к конфликту Израиля с последней из этих стран. Это мнение американского журналиста и политолога Майкла Бома, сообщил «Политэксперт».

Если президент США Джозеф Байден восстановит ядерную сделку с Ираном, это будет переломным моментом в американо-израильских отношениях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически против подобного развития событий.

Израиль может начать военные действия против Ирана ради подрыва этой сделки или пойти на любую другую провокацию, считает политолог.

«Все это будет только усиливать разногласия между Байденом и Нетаньяху», — заметил Бом.

Он также обратил внимание на внутриполитический раскол в США по израильскому вопросу. Республиканцы безоговорочно поддерживают Израиль и Нетаньяху — политику «ястреба» по палестинскому вопросу. А демократы, к которым принадлежит Байден, не выступают единым фронтом. В партии сложилось прогрессивное крыло, активно поддерживающее палестинцев. Независимый сенатор Берни Сандерс, примыкающий к Демократической партии, призвал остановить оказание военной помощи Израилю. А более умеренные демократы придерживаются срединной позиции и предлагают как можно скорее завершить конфликт.

Конфликт между палестинцами и израильтянами вспыхнул 11 мая. Причина — решение израильского суда о выселении шести арабских семей из Восточного Иерусалима. Власти Израиля договорились с движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, о прекращении ракетных обстрелов с 21 мая, 02:00.