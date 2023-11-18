Мир 18 ноября 2023, 12:06 Израиль не требовал вывести людей из больницы «Аш-Шифа» Армия Израиля не приказывала провести эвакуацию «Аль-Шифы» Bashar Taleb/Keystone Press Agency

Читать 360tv в

Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала выводить людей из больницы «Аш-Шифа». Но удовлетворила просьбу директора медучреждения, дав людям возможность эвакуироваться по безопасному пути. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«ЦАХАЛ ни разу не просил эвакуировать пациентов или медицинские бригады и даже не предлагал, что всякий раз, когда будет запрос на координацию медицинской эвакуации, мы будем работать над ее облегчением и переводить пациентов в другие больницы», — добавили в армии.

Реклама

Медицинские работники останутся в больнице для оказания помощи пациентам, которые не хотят или не могут эвакуироваться. В пресс-службе добавили, что в течение ночи ЦАХАЛ доставлял в больницу продовольствие, воду и другую гуманитарную помощь.

Об операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» ЦАХАЛ объявил 15 ноября. Ранее директор медучреждения Мухаммед Абу Сильмия говорил, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. В секторе Газа совсем прекратили работу 26 больниц из 35.