Израиль распустил парламент

Израильский парламент был распущен 23 декабря 2020 года (в 1:00 по мск) автоматически из-за истечения сроков утверждения государственного бюджета страны на текущий год.

Досрочные выборы в Кнессет (парламент — прим. ред.) состоятся 23 марта следующего года, сообщило государственное радио страны «Кан».

«Мы опять идем на выборы. Нам предстоит сложный период. Двери Кнессета 23-го созыва закрываются», — такими словами завершил последнее пленарное заседание спикер Ярив Левин.

В соответствии с местными законами, Биньямин Нетаньяху продолжает занимать пост премьера до момента приведения к присяге нового правительства, сформированного по итогам предстоящих выборов.

Это уже четвертые выборы в стране за два года. Последний кабмин был приведен к присяге в мае 2020 года. Это положило конец затянувшемуся на 500 дней политическому кризису в Израиле.

За это время жители страны трижды ходили на участки для голосования, но политикам два раза не удавалось договориться и сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.