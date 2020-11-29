Израиль раскритиковал страны, призывающие отказаться от «Спутника V»

«Я считаю, что это ошибка. Это глупо», — отметил израильский дипломат.

Такого же мнения придерживается и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер. Он отметил, что Абу-Даби отказываться от российской вакцины не собирается.

В России уже зарегистрировали две вакцины: одну из них разработали в Центре имени Гамалеи, а другую — в новосибирском «Векторе». Препарат «Спутник V» уже доказал свою эффективность в 92%, согласно промежуточным результатам финального этапа клинических исследований. В тестировании примут участие 40 тысяч добровольцев. «ЭпиВакКорона» сейчас проходит испытания в нескольких российских регионах.

Британские вирусологи не увидели причин сомневаться в достоверности информации об эффективности российского препарата. Ученые уверены, что вакцина окажется полезной.