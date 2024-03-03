Мир 03 марта 2024, 08:04 Израиль провел рейды в лагерях беженцев на Западном берегу Иордана Al Jazeera: израильские военные устроили рейды на Западном берегу Иордана Israel Defense Forces

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Военные Израиля в ночь на 3 марта провели масштабные рейды в лагерях беженцев Калькилия, Аль-Арруб и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Информацию об этом распространил телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что Израиль направил значительные силы на штурм города Тулькарм. Самолеты ВВС Израиля продолжают бомбардировки сектора Газа. Минувшей ночью они наносили удары в Рафахе, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе.

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По данным телеканала, по меньшей мере 30 320 человек убиты и 71 533 ранены в результате нападений Израиля на Газу с начала конфликта. С израильской стороны погибли 1139 человек.

В секторе Газа не хватает воды и еды, доступ гуманитарных организаций для жителей анклава ограничен. Ранее голодные палестинцы затоптали насмерть несколько человек в очереди за гуманитарной помощью.