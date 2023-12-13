Мир 13 декабря 2023, 17:01 Израиль продолжит воевать с ХАМАС даже без международной поддержки МИД Израиля: ЦАХАЛ продолжит войну с ХАМАС вне зависимости от поддержки Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

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Израиль проведет военную операцию в секторе Газа и продолжит борьбу с ХАМАС даже в том случае, если у страны не будет международной поддержки. Об этом заявил глава МИД страны Эли Коэн, сообщила газета The Guardian.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее», — указал он.

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Коэн подчеркнул, что режим прекращения огня подвергнет опасности израильтян, потому что позволит палестинскому движению «вернуться и угрожать народу Израиля».

Дипломат провел встречу с заместителем министра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом. Представители МИД обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, угрозы со стороны ливанской «Хезболлы», а также вопросы безопасности на международных морских путях.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Израиль не прекратит военную операцию в палестинском анклаве, даже если против нее выступят США. По мнению эксперта, израильские военные до сих пор не победили ХАМАС, потому что участники движения получают поддержку от других организаций.