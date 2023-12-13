13 декабря 2023, 17:01
Израиль продолжит воевать с ХАМАС даже без международной поддержки
МИД Израиля: ЦАХАЛ продолжит войну с ХАМАС вне зависимости от поддержки
Израиль проведет военную операцию в секторе Газа и продолжит борьбу с ХАМАС даже в том случае, если у страны не будет международной поддержки. Об этом заявил глава МИД страны Эли Коэн, сообщила газета The Guardian.
«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее», — указал он.
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Коэн подчеркнул, что режим прекращения огня подвергнет опасности израильтян, потому что позволит палестинскому движению «вернуться и угрожать народу Израиля».
Дипломат провел встречу с заместителем министра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом. Представители МИД обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, угрозы со стороны ливанской «Хезболлы», а также вопросы безопасности на международных морских путях.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Израиль не прекратит военную операцию в палестинском анклаве, даже если против нее выступят США. По мнению эксперта, израильские военные до сих пор не победили ХАМАС, потому что участники движения получают поддержку от других организаций.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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