Мир 26 марта 2024, 14:13 Израиль призвал все цивилизованные страны осудить теракт в Красногорске Офис Нетаньяху выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила обращение в связи с произошедшим в России терактом в Crocus City Hall. Политик выразил соболезнования и призвал весь мир бороться с терроризмом, сообщило РИА «Новости».

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. <…> Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил», — заявил офис премьера от его имени.

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В Израиле назвали нападение на мирных жителей в религиозных и политических целях отвратительным преступлением. Биньямин Нетаньяху призвал бороться с терроризмом.

Выступление уехавшего из России юмориста Максима Галкина* в Израиле вызвало скандал. На концерте в городе Реховот он проигнорировал тему теракта в Crocus City Hall.

* Признан иностранным агентом на территории России.