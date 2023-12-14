Мир 14 декабря 2023, 13:34 Израиль приостановил боевые действия в одном из районов на юге Газы ЦАХАЛ: боевые действия в одном из районов города Рафах приостановят Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

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Армия обороны Израиля 14 декабря объявила о временной приостановке боевых действий в одном из районов города Рафах — на юге сектора Газа. Об этом сообщили офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях в соцсети X.

«ЦАХАЛ обеспечивает тактические паузы в гуманитарных целях, чтобы позволить мирным жителям пополнить запасы, например, продуктов и еды», — передали в офисе.

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Пауза продлится в квартале Аль-Салам города Рафах до 15:00 по московскому времени.

Израильская армия сообщала, что за минувшие сутки десантники уничтожили множество террористов на севере сектора Газа. Бойцы подразделения «Магеллан» провели рейды в районе Хан-Юниса и обнаружили гранаты и автоматы. Военные разрушили две шахты, ракетную яму и склад оружия ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал катастрофой происходящее в секторе Газа. Из палестинского анклава пока удалось вывезти более тысячи россиян.