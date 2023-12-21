Мир 21 декабря 2023, 09:29 Израиль приказал эвакуировать часть города Хан-Юнис на юге сектора Газа ООН: Израиль объявил эвакуацию 20% территории города Хан-Юнис в секторе Газа Unsplash

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Армия обороны Израиля предупредила о необходимости эвакуировать пятую часть города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрылись беженцы с севера. До обострения конфликта в этом населенном пункте жили более 110 тысяч человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Израильские военные отметили на онлайн-карте новый район для немедленной эвакуации. По оценкам управления, необходимо расчистить примерно 20% территории главного города на юге анклава — центральные и южные районы Хан-Юниса. До октября 2023 года в нем жили около 111 542 человека. В городе открыли 32 приюта для 141 451 внутренне перемещенных лиц, в основном беженцев с севера сектора Газа.

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«Инструкции, сопровождающие карту, призывают жителей немедленно перебраться в убежища южнее Хан-Юниса, в частности, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан и Аз-Захур провинции Рафах, которые уже переполнены. Масштабы перемещения населения в результате приказа об эвакуации неясны», — заявила пресс-служба управления.

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля об организации недельной гуманитарной паузы для обмена заложниками. Оно потребовало полного прекращение огня.