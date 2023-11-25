25 ноября 2023, 21:09
Израиль пригрозил возобновить бои в Газе из-за паузы в освобождении заложников
ЦАХАЛ возобновит обстрелы, если ХАМАС не освободит к полуночи заложников
Израильская армия возобновит военные действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит к полуночи вторую группу заложников. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Источник СМИ отметил, что заявления ХАМАС о нарушении Израилем соглашением «являются ложными». Он добавил, что израильская сторона выполнила все условия сделки, а обвинения ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».
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В субботу, 25 ноября, боевое крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» отложило освобождение второй группы израильских заложников. Было заявлено, что Израиль должен выполнить условия соглашения о перемирии, «затрагивающие въезда грузовиков с гумпомощью на север Газы».
По данным ЦАХАЛ, на территории сектора Газа удерживают примерно 215 заложников. Международный комитет Красного Креста накануне сообщил об освобождении группы из 24 заложников ХАМАС.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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