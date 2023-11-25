Мир 25 ноября 2023, 21:09 Израиль пригрозил возобновить бои в Газе из-за паузы в освобождении заложников ЦАХАЛ возобновит обстрелы, если ХАМАС не освободит к полуночи заложников Unsplash

Читать 360tv в

Израильская армия возобновит военные действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит к полуночи вторую группу заложников. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Источник СМИ отметил, что заявления ХАМАС о нарушении Израилем соглашением «являются ложными». Он добавил, что израильская сторона выполнила все условия сделки, а обвинения ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».

Реклама

В субботу, 25 ноября, боевое крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» отложило освобождение второй группы израильских заложников. Было заявлено, что Израиль должен выполнить условия соглашения о перемирии, «затрагивающие въезда грузовиков с гумпомощью на север Газы».

По данным ЦАХАЛ, на территории сектора Газа удерживают примерно 215 заложников. Международный комитет Красного Креста накануне сообщил об освобождении группы из 24 заложников ХАМАС.