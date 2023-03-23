Мир 23 марта 2023, 03:44 Израиль пригрозил Ирану ударом в случае превышения обогащения урана 60% Axios: Израиль нанесет удар по Ирану, если Тегеран начнет обогащать уран выше 60% РИА «Новости»

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Израиль может нанести удар по Ирану, если эта исламская республика превысит показатель 60% в обогащении урана. Сообщение об этом появилось на портале Axios.

Высокопоставленный источник издания сообщил, что Израиль уведомил США и ряд европейских стран, что превышение Ираном установленного порога сподвигнет Тель-Авив на применение военной силы.

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Другой источник Axios утверждает, что Тегеран осведомлен об этой позиции Израиля. Однако 17 марта официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отверг обвинения в попытках получить ядерное оружие, которое предъявили Израиль и Германия.

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Представители Германии, Франции и Англии сочли позицию Ирана по СВПД по иранской ядерной программе угрозой для восстановления сделки. Исламская республика активно развивает свою ядерную программу и не считается с договоренностями.

Иран значительно нарастил возможности по обогащению урана, необходимого для создания ядерного оружия, заявили летом прошлого года в ЦРУ. Однако в американской разведке признали, что Иран не работает над созданием ядерного оружия.