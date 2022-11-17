Мир 17 ноября 2022, 21:24 Израиль потратил миллионы долларов на «стратегические материалы» для Украины под давлением США Haaretz: Израиль закупил «стратегические материалы» для Украины на миллионы долларов РИА «Новости»

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Израиль под давлением США потратил миллионы долларов на закупки «стратегических материалов» для Украины, сообщило местное издание Haaretz. Штаты вынудили Тель-Авив отказаться от исключительно гуманитарных поставок Киеву.

«Под американским давлением Израиль недавно согласился финансировать закупку в виде „стратегических материалов“ для украинских боевых действий на миллионы долларов», — говорится в публикации издания.

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Решение о расширении помощи Украине было принято после того, как администрация президента США потребовала поставлять вооружение, в том числе системы ПВО.

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«После переговоров между двумя правительствами и обсуждений между израильскими лидерами и силовыми структурами было решено вместо этого финансировать стратегические материалы», — сообщило издание.

Посредником выступила одна из стран НАТО, которая поставляет оружие на Украину. Закупка обошлась Израилю в миллионы долларов, при этом издание не уточняет, какие именно «стратегические материалы» закупили на израильские деньги.