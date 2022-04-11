Израиль построит 40 дополнительных километров забора на Западном берегу

Военно-политический кабинет Израиля одобрил проект строительства 40 дополнительных километров забора на Западном берегу реки Иордан. Документ составил глава минобороны страны Бени Ганц, написала «Политика сегодня».

Бюджет проекта оценивают в 360 миллионов шекелей (более 110 миллионов долларов).

«Члены кабинета единогласно утвердили представленный министром обороны Ганцем проект строительства дополнительных 40 километров заградительного барьера. Бюджет проекта составляет 360 миллионов шекелей», — сообщили в канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета.

Бетонный забор будет оснащен средствами защиты и дополнительными технологическими компонентами.