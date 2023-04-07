Мир 07 апреля 2023, 07:32 Израиль после сектора Газа атаковал Ливан Армия Израиля после ударов по сектору Газа атаковала объекты ХАМАС в Ливане

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Израильские военные атаковали объекты инфраструктуры ХАМАС на юге Ливана. Об этом объявила в своем Twitter Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, включая объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС, на юге Ливана», — написала пресс-служба вооруженных сил.

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Военные возложили вину за ракетные удары по Израилю 6 апреля на Ливан, так как ХАМАС вела обстрел с его территории. Авиаудары по объектам террористов на юге страны нанесли после того, как атаковали сектор Газа.

Север Израиля в четверг обстреляли десятками ракет. Воздушная тревога сработала в поселке Шломи и общине Мошаве Бецет, местные жители сообщили о прилетах и показали клубы густого дыма. Незадолго до этого в небе над сектором Газа заметили неопознанный летающий объект, не представляющий угрозы. Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов назвал конфликт между Израилем и Ливаном давним и тлеющим. Он исключил его превращение в горячую точку.