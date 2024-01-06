Мир 06 января 2024, 10:18 Израиль попытается уговорить страны не обвинять его в геноциде на суде в ООН Axios: израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН РИА «Новости»

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Представители МИД Израиля попытаются воздействовать на другие страны, чтобы они не поддерживали инициированный ЮАР процесс в Международном суде ООН по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios.

Израильский МИД якобы поручил своим послам оказать давление на политиков и дипломатов в принимающих странах. В срочной телеграмме ведомство потребовало добиться от них недвусмысленного и немедленного заявления, что они отвергают «безосновательные, абсурдные и возмутительные обвинения в адрес Израиля».

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ЮАР в конце декабря подала исковое заявление в Международный суд ООН о признании геноцидом действий Израиля в секторе Газа против ХАМАС. В ответ израильская сторона заявила, что претензии республики не имеют под собой юридической и фактической основы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что боевые действия в секторе Газа прекратятся после того, как ЦАХАЛ полностью демилитаризует палестинский анклав.