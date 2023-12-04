Мир 04 декабря 2023, 07:16 Израиль пообещал устроить охоту на ХАМАС по всему миру Глава службы безопасности Израиля обещал уничтожить членов ХАМАС по всему миру Unsplash

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Израильские военные поставили себе цель ликвидировать членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Об этом газете Times of Israel сообщил Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар.

«Нам поставили задачу уничтожить ХАМАС. Мы намерены сделать это везде — в Катаре, Турции, Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа», — сказал он.

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Бар отметил, что Израиль достигнет своей цели в любом случае, даже если на потребуется больше нескольких лет.

«Мы извлекли важные уроки из своих провалов 7 октября и планируем применить их в работе», — добавил глава службы безопасности.

Ранее власти США расценили такой подход Израиля как полезный, заявлял представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, саму идеологию движения уничтожить в корне очень сложно, но ликвидация главарей ХАМАС сильно помешает деятельности группировки в дальнейшем.