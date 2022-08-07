Израиль подтвердил время начала режима прекращения огня в секторе Газа

Израильские власти подтвердили, что режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать в 23:30 7 августа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны.

«Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — привел сообщение ТАСС.

При этом в канцелярии добавили, что при нарушении режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить силу. Власти страны также поблагодарили Египет за помощь, которая привела к договоренностям сторон конфликта.

Ранее журналисты написали, что палестинская группировка «Исламский джихад»* подтвердила заключение перемирия с Израилем. Армия Израиля 5 августа развернула против нее операцию «Рассвет». По сектору Газа ударила военная авиация, ликвидировав командира боевого крыла группировки Тайсира аль-Джабари.

Проведение операции власти Израиля объяснили угрозой для мирных жителей. Движение «Исламский джихад»* три дня вело ответный обстрел израильской территории.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.