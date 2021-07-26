Израиль подтвердил атаку по военной базе ХАМАС в секторе Газа

В ночь на 26 июля израильские истребители нанесли удар по военной базе радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Это был ответ на запущенные палестинскими военными воздушные шары со взрывчаткой и горючими веществами.

Израильские военные отметили, что база ХАМАС размещалась рядом с гражданскими объектами в секторе Газа, включая школу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа», — добавили в пресс-службе.

Обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС произошло в начале мая. С начала конфликта Палестина выпустила по израильской территории почти 4,3 тысячи ракет, около 640 упало внутри сектора Газа. Ночью 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.

О новых ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа 18 июня сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам военных, это стало ответом на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы.

В начале июня из сектора Газа эвакуировали 112 человек по поручению президента России Владимира Путина. Среди эвакуированных были не только россияне, но и жители Украины, Казахстана.