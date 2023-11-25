Мир 25 ноября 2023, 08:32 Израиль озвучил причину, по которой ХАМАС не отпустил американцев в первый день перемирия Израиль объяснил, почему ХАМАС не отпустил граждан США в первый день перемирия РИА «Новости»

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Палестинское движение ХАМАС освободило 12 тайцев в первый день перемирия с Израилем, так как правительство Таиланда имело контакт с Ираном. При этом факт того, что боевики не позволили покинуть анклав американцам, не стал удивлением, заявил Fox News старший советник израильского премьер-министра Марк Регев.

«Мы знаем, что тайцы разговаривали напрямую с иранцами <…> Иран является основным спонсором ХАМАС», — объяснил Регев.

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По его словам, если иранская сторона просит палестинское движение сделать определенные действия, боевики их сразу же выполняют. При этом в Израиле не удивились тому, что ни один американец не покинул территорию анклава в первый день прекращения огня в Газе.

«Мы не были застигнуты врасплох», — подчеркнул он.

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. До этого в пятницу, 24 ноября, в секторе Газа началось четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинскими военными. Стороны договорились о гуманитарной паузе и прекращении огня.