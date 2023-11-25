25 ноября 2023, 09:46
Израиль озвучил число оставшихся в Газе заложников ХАМАС
Армия Израиля заявила, что ХАМАС до сих пор удерживает 215 заложников
Палестинское движение ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман на брифинге. Его заявление разместили в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X.
«Около 215 заложников остаются в Газе», — сказал Спилман.
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Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. Позже советник израильского премьер-министра Марк Регев указал, что палестинское движение не выпустило из анклава американцев. Однако боевики отпустили граждан Таиланда, так как страна имеет прямой контакт с Ираном — главным спонсором ХАМАС.
В пятницу, 24 ноября, в силу вступило четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны пришли к договоренностям при посредничестве Катара и Египта. На территории анклава прекратили боевые действия для обмена заложниками и ввоза гуманитарной помощи.
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