Мир 25 ноября 2023, 09:46 Израиль озвучил число оставшихся в Газе заложников ХАМАС Армия Израиля заявила, что ХАМАС до сих пор удерживает 215 заложников Rizek Abdeljawad / Xinhua / Global Look Press

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Палестинское движение ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман на брифинге. Его заявление разместили в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X.

«Около 215 заложников остаются в Газе», — сказал Спилман.

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Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. Позже советник израильского премьер-министра Марк Регев указал, что палестинское движение не выпустило из анклава американцев. Однако боевики отпустили граждан Таиланда, так как страна имеет прямой контакт с Ираном — главным спонсором ХАМАС.

В пятницу, 24 ноября, в силу вступило четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны пришли к договоренностям при посредничестве Катара и Египта. На территории анклава прекратили боевые действия для обмена заложниками и ввоза гуманитарной помощи.