Мир 25 июня 2023, 22:04 Израиль отреагировал на упреки Украины о сотрудничестве с Россией Глава МИД Израиля Коэн: Тель-Авив не намерен отчитываться Киеву о сотрудничестве с Москвой РИА «Новости»

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Глава МИД Израиля Эли Коэн прокомментировал упреки украинского посольства о тесном сотрудничестве Тель-Авива с Москвой. Дипломат в интервью израильскому армейскому радио заявил, что не собирается вступать в дискуссию с Киевом по этому поводу.

«Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я заявлял, что мы поддерживаем суверенитет и (территориальную) целостность Украины», — сказал министр иностранных дел.

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Он добавил, что Израиль голосовал в ОНН в поддержку Украины, израильские солдаты встречались с украинскими, страна оказывает Киеву всяческую гуманитарную помощь. И поэтому Израиль находится на «правильной стороне истории».

Накануне посольство Украины в Израиле опубликовало заявление с упреками в адрес страны по поводу недостаточной помощи Киеву. В коммюнике говорилось, что «нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией».

Ранее военный аналитик Алексей Анпилогов заявил, что Израиль не будет организовывать поставки оружия на Украину по целому ряду причин. Государство заняло нейтральную позицию.