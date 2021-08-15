Израиль отозвал поверенного из Польши из-за нового «антисемитского и аморального» закона

Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Польше вернуться в страну «для бессрочных консультаций». ТАСС передал слова министра, что такое решение было принято из-за подписания Варшавой «антисемитского и аморального» закона, ограничивающего права евреев.

Лапид сообщил, что это не единственные изменения из-за польского закона. Теперь новый посол Израиля, для которого планировалась скорая поездка в Варшаву, тоже останется дома. Кроме того, израильский МИД рекомендовал польскому послу также оставаться в своей стране и не ехать в дипмиссию в Тель-Авив.

На новый закон в Польше отреагировал и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он осудил подписание документа Варшавой.

«Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», — заявил он.

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, который в том числе затрагивает евреев. Речь идет о том, чтобы не возвращать израильтянам имущество, которое было захвачено в годы Второй мировой войны. Дуда сказал, что тщательно проанализировал предложенные ему на подпись документы. При этом он отметил, что остался неравнодушным к Холокосту, а вся его страна помнит про преступления нацизма.

Минобороны России рассекретило документы, которые касаются освобождения Польши от нацистов. Там появились не только архивные документы, но и фото памятников, которые Варшава демонтировала в последние годы.