Мир 30 ноября 2023, 17:59 Израиль отозвал посла в Испании из-за «возмутительных» слов премьера королевства Израиль отозвал посла из-за слов премьера Испании Санчеса о Газе Freepik

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Израиль отозвал своего посла в Испании для консультаций из-за высказываний премьер-министра королевства Педро Санчеса о ситуации в секторе Газа. Об этом на своей странице в X заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим», — говорится в посте.

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Педро Санчес назвал неприемлемым происходящее в Газе и выразил сомнения в том, что Израиль «соблюдает международное гуманитарное право». По словам премьера, на такие мысли наталкивают появляющиеся видео из Газы и «растущее число умирающих детей». Израильскую сторону возмутило это обвинение. Коэн подчеркнул, что еврейское государство «действует и будет действовать в соответствии с международным правом». Глава МИД Израиля добавил, что война продолжится «до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа».

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о продлении паузы в боях в секторе Газа. Решение приняли с учетом «усилий посредников по продолжению процесса освобождения похищенных» и на условиях соблюдения пунктов соглашения.