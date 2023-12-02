Мир 02 декабря 2023, 16:41 Израиль отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге по Газе Глава «Моссад» отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в переговорах Ayal Margolin/JINI/globallookpress

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки «Моссад» из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы правительства страны.

«По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава „Моссад“ Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль», — заявили в ведомстве.

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Представители «Моссад» встретились с катарскими посредниками в Дохе, чтобы обсудить возобновление перемирия в палестинском анклаве. Переговоры сосредоточили на «потенциальном освобождении» новых категорий израильских заложников и параметрах перемирия.

Российская сторона продолжит работу по освобождению заложников в секторе Газа, несмотря на возобновление боев в регионе, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РФ намерена и дальше контактировать со всеми сторонами, чтобы вызволить россиян.