Мир 01 февраля 2023, 06:59 Израиль отказался признавать причастность к удару по Ирану Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался отвечать на вопрос об ударе по Ирану РИА «Новости»

Читать 360tv в

Израиль сделает все для того, чтобы Иран не получил ядерный арсенал, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он уклонился от ответа на вопрос о причастности к удару беспилотниками 28 января, рассказал CNN.

«Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента Джейка Таппера.

Реклама

Биньямин Нетаньяху пожаловался, что любой удар на Ближнем Востоке приписывают Израилю, однако не стал комментировать последнюю атаку на Исфахан. Он добавил, что будучи премьер-министром Израиля, сделает все для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана.

Политик уверен, что только угроза применения силы может остановить ее, и допустил, что если сдерживание не сработает, Израиль ее применит. Биньямин Нетаньяху заявил, что такое вооружение непременно направят на Израиль, соглашения не помогут — Иран, по его мнению, их не выполнит. Он напомнил, что три страны из пяти, решивших обзавестись ядерным оружием, остановили.

Вечером 28 января беспилотники атаковали несколько иранских военных предприятий, в том числе завод в Исфахане. СМИ предположили причастность США, однако предварительные результаты расследования указали на Израиль.