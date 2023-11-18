Мир 18 ноября 2023, 08:49 Израиль отказался пойти с ХАМАС на сделку по освобождению 50 пленных из Газы Yedioth Ahronoth: Израиль отверг обмен заложников с ХАМАС по формуле «50 на 50» IMAGO/Mohammad Jawad apaimages

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Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом заявило издание Yedioth Ahronoth.

Израильское руководство не устроили условия, выдвинутые палестинским движением. Согласно сделке, ХАМАС потребовал от Израиля остановить обстрелы в секторе Газа на три дня для отправки гуманитарной помощи, а также обменять пленников. По данным издания, еврейское государство выразило готовность рассмотреть обмен в случае освобождения 70 израильтян.

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Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая подразумевает трехдневное прекращение огня. Стороны согласились обменять заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал ситуацию и отметил, что палестинское движение отказалось вести переговоры. По его словам, участники ХАМАС не смогли предоставить список заложников и информацию о них.