Мир 19 июня 2023, 08:14 Израиль отказался комментировать заявление Путина о происхождении Зеленского МИД Израиля: пока нет будет комментариев о словах Путина о происхождении Зеленского Pxhere

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Министерство иностранных дел Израиля не стало давать комментариев относительно высказывания президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят в комментарии РИА «Новости».

«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», — сказала он.

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Хайят не исключил, что Министерство иностранных дел отреагирует на ситуацию в будущем. Канцелярия премьер-министра Израиля запрос агентства переадресовала в МИД страны. Там добавили, что планов прокомментировать заявление Путина у них нет.

Российский президент во время своего выступления на ПМЭФ 16 июня заявил, что его знакомые-евреи считают Зеленского позором еврейского народа. Путин высказал мнение, что Украина поставила на пьедестал почета неонацистов, которые являются последователями Адольфа Гитлера.

Украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук сказал в интервью израильскому телеканалу I24News, что киевский режим ждет от властей Израиля публичного осуждения слов президента России о Зеленском.