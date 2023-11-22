22 ноября 2023, 11:54
Израиль опубликовал список из 300 заключенных, которых обменяют на заложников ХАМАС
Израиль обменяет 300 палестинских заключенных на заложников ХАМАС
Минюст Израиля опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых могут освободить для обмена удерживаемых в секторе Газа заложников ХАМАС. Информация об этом появилась на сайте израильского ведомства.
«В соответствии с постановлением правительства обнародован список палестинских заключенных, предназначенных для освобождения», — указали в публикации.
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Из 300 граждан Палестины 287 человек являются молодыми людьми в возрасте 18 лет и младше. Большую часть осудили за массовые беспорядки. Оставшиеся 13 заключенных — женщины. Многие из них попали за решетку после попыток нападения с ножом.
Ранее парламент Израиля одобрил сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении 50 заложников и гуманитарной паузе в секторе Газа.
До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение граждан страны из плена ХАМАС является наивысшей задачей, ответственность за которую лежит на нем.
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