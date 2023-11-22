Мир 22 ноября 2023, 11:54 Израиль опубликовал список из 300 заключенных, которых обменяют на заложников ХАМАС Израиль обменяет 300 палестинских заключенных на заложников ХАМАС Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

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Минюст Израиля опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых могут освободить для обмена удерживаемых в секторе Газа заложников ХАМАС. Информация об этом появилась на сайте израильского ведомства.

«В соответствии с постановлением правительства обнародован список палестинских заключенных, предназначенных для освобождения», — указали в публикации.

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Из 300 граждан Палестины 287 человек являются молодыми людьми в возрасте 18 лет и младше. Большую часть осудили за массовые беспорядки. Оставшиеся 13 заключенных — женщины. Многие из них попали за решетку после попыток нападения с ножом.

Ранее парламент Израиля одобрил сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении 50 заложников и гуманитарной паузе в секторе Газа.

До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение граждан страны из плена ХАМАС является наивысшей задачей, ответственность за которую лежит на нем.