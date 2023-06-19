Мир 19 июня 2023, 18:31 Израиль опроверг информацию о передаче своих танков «Меркава» Украине Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче танков Украине РИА «Новости»

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Министерство обороны Израиля сочло недостоверной информацию СМИ, что израильские танки «Меркава» могут быть переданы Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

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В министерстве уточнили, что несколько стран действительно выразили заинтересованность в приобретении танков «Меркава» из резервов Армии обороны Израиля. Но этот вопрос находится в стадии обсуждения и не получил одобрения Минобороны.

На минувшей неделе газета «Едиот ахронот» написала, что Израиль договаривается о поставках более 200 списанных танков. Спрос военную технику подогрел дефицит арсеналов западных стран, который спровоцировала помощь Украине.

Также по данным израильского портала Walla, на боевые машины претендуют Польша и Украина.