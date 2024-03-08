Мир 08 марта 2024, 13:47 Израиль опроверг данные о стрельбе по гуманитарному конвою в Газе ЦАХАЛ сообщил, что не стрелял по гуманитарному конвою в Газе 29 февраля Israel Defense Forces/XinHua/globallookpress

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские бойцы не причастны к обстрелу гуманитарного конвоя в секторе Газа 29 февраля. В качестве доказательства военные предоставили результаты расследования, сообщило издание The Times of Israel.

В докладе ЦАХАЛ говорится, что 29 февраля рядом с распределительным центром в секторе Газа примерно 12 тысяч человек ждали фуры с гумпомощью. В какой-то момент возникла давка, переросшая в беспорядки, к солдатам ЦАХАЛ приблизились местные жители, «создав для них угрозу». В итоге израильским военным пришлось сделать предупредительные выстрелы, пояснили в армии обороны Израиля.

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В ЦАХАЛ добавили, что несколько людей проигнорировали предупреждение и продолжили направляться в сторону военных. Тогда последние открыли «точечный огонь по нескольким из них, чтобы устранить угрозу».

Ранее израильские военные атаковали кольцевую развязку Дауд в Газе. В результате удара погибли несколько десятков человек.