Мир 28 января 2024, 18:56 Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС NYT: ХАМАС использовал израильское оружие в секторе Газа Unsplash

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Израиль оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников и представителей разведки.

ХАМАС соорудил большое количество ракет и противотанкового оружия из тысяч снарядов, которые не разорвались при атаке ЦАХАЛ на сектор Газа.

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«ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз», — отметили авторы статьи.

По данным СМИ, боевики палестинского движения извлекают из уцелевших снарядов взрывчатку, чтобы использовать ее в своем оружии. При этом число не сработавших израильских боеприпасов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

Уточняется, что власти Израиля знали о проблемах с вооружением. С плохо охраняемых баз ЦАХАЛ похитили сотни единиц стрелкового оружия, тысячи патронов и сотни гранат.

Международный суд ООН рассмотрел дело об обвинении израильской стороны в геноциде палестинцев и обязал Израиль принять меры, чтобы предотвратить подобные действия. Инстанция также призвала к срочному освобождению заложников и признала право палестинцев в анклаве на самооборону.