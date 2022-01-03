Израиль одобрил вакцинацию от COVID четвертой дозой

Четвертую прививку от коронавируса для людей старше 60 лет и медициснкого персонала одобрил министр здравооханения Израиля, профессор Назман Аш. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Свое решение власти страны объясняют необходимостью защиты наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией категорий граждан. Четвертую дозу будут воодить при условии, что с момента предыдущей вакцинации прошло четыре месяца.

Соответствующее решение ранее рекомендовали принять специалисты. Они же советовали сократить срок между введением доз прививки с пяти месяцев до четырех в рамках подготовки к пятой волне коронавируса.

Вакцинация проводится двумя одобренными в стране препаратами — вакцинми от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет зявил, что в в стране началась пятая волна заболеваемости коронавирусом. Причиной стало распространение нового штамма «омикрон».

Ранее сообщалось, что беременная израильтянка заболела ковидом и гриппом одновременно, это первый такой случай в еврейском государстве. Комбинация заболеваний в Израиле получила название «флурона».