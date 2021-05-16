Израиль обвинил сектор Газа в запуске более 3 тысяч ракет с начала обострения

Порядка 3100 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения. Внутри анклава упали 450 из них, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа», — сказано в сообщении. Его цитирует РИА «Новости».

Система ПРО «Железный купол», данным армии, перехватила около 1210 ракет.

Обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось в понедельник после беспорядков на территории Иерусалима, где прошли протесты против выселения палестинских семей. Радикальное движение ХАМАС выдвинуло властям страны ультиматум с требованием убрать всех силовиков из восточной части города. Когда этого не произошло, они запустили ракеты.

Министр иностранных дел Китая Ван И на видеоконференции Совета Безопасности ООН заявил о том, что представители Израиля и Палестины, выступающие за мирное урегулирование конфликта, могут приехать в Пекин для проведения переговоров.