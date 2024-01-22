Мир 22 января 2024, 09:19 Израиль обвинил МИД России в неуважении темы холокоста Представитель МИД Израиля Хайят раскритиковал МИД РФ за упоминание холокоста Unsplash

Читать 360tv в

Упоминание холокоста неуместно в контексте претензий ЮАР к Израилю из-за произошедшего в секторе Газа. Представитель МИД Израиля Лиор Хайят в X (бывшем Twitter) раскритиковал высказывание коллеги из России Марии Захаровой.

«Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим», — заявил он.

Реклама

Лиор Хайят от имени Израиля поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку. Претензии африканской страны он назвал необоснованными.

ЮАР в конце декабря подала иск в Международный суд ООН и обвинила Израиль в геноциде арабского населения сектора Газа. В ответ африканскую страну уличили в поддержке палестинского движения ХАМАС. Правительство Германии пообещало противодействовать разбирательству. Мария Захарова обвинила ФРГ в национальной дискриминации.