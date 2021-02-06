Израиль обвинил международный суд в изощренном антисемитизме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в изощренном антисемитизме. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях.

«Когда Международный суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях — это изощренный антисемитизм», — привело РИА «Новости» слова израильского премьера.

Этот трибунал, по словам Нетаньяху, был создан для предотвращения геноцида еврейского народа нацистами. А теперь, как отметил израильский премьер, «он атакует единственное еврейское государство».

МУС, по словам Нетаньяху, объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов.

Накануне палата МУС постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений, которые совершил Израиль на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме.