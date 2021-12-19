Израиль объявил о начале пятой волны коронавируса

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с видеообращением к народу в связи с распространением нового коронавирусного штамма «омикрон». Он отметил, что в стране ожидается новая вспышка болезни, а значит, очередное введение жестких ограничений.

Политик отметил, что ранее вакцинацией и ограничениями в Израиле удалось «выиграть время», но сейчас на фоне распространения «омикрона» оно истекает. Сейчас количество заразившихся быстро увеличивается, сообщило издание 9TV.

«Если еще три недели назад пятую волну невозможно было разглядеть даже в телескоп, сегодня ее видно невооруженным глазом. По моим оценкам, через три-четыре недели мы увидим рост заболеваемости, который не оставит места для сомнений», — сказал Беннет.

Беннет также попросил граждан ответственно относиться к предостережениям и «включить здравый смысл». Речь идет о ношении масок, ограничений в скоплениях людей. Премьер рекомендовал работодателям уже на днях начать переводить сотрудников на удаленку. Также он отметил, что имеющееся в запасе время должно быть потрачено на меры безопасности — в том числе, на прививки для детей и для тех, у кого уже истекает срок иммунизации после вакцины.