Израиль объявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Израиль заявил, что армия ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС. Были убиты глава отдела безопасности военной разведки организации и его заместитель.

«Наши истребители нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки», — сообщила пресс-служба израильской армии.

Ранее конфликт в секторе Газа вновь обострился. Несколько дней подряд в Израиле происходят беспорядки. Израильский беспилотник нанес удар, в результате которого погибли 20 человек, в том числе ребенок. Палестинцы ответили ракетным залпом, отправив в сторону противников свыше 600 ракет. После этого в Лоде начались столкновения между арабами и евреями. После потери контроля над городом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение.