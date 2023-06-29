Мир 29 июня 2023, 09:06 Израиль объяснил нежелание передавать Украине «Железный купол» опасениями по поводу Ирана Нетаньяху: Израиль не дает Украине «Железный купол», чтобы система не попала к Ирану Israel Defense Force / flickr

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Израиль не предоставляет ПВО «Железный купол» и другие вооружения киевскому режиму, поскольку боится, что они достанутся Ирану. Такое заявление в интервью газете The Wall Street Journal сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Думаю, важно понимать, что также нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана», — сказал премьер.

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По его словам, Иран при таком развитии ситуации сможет применить полученные вооружения против самого Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что еврейское государство — это густонаселенная страна. Число жертв в ней невелико, поскольку «Железный купол» сбивает почти все ракеты, которые могут направить на ее населенные пункты.

«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности», — подчеркнул он.

Компания Rafael из Израиля создала ПВО «Железный купол» в сотрудничестве американской Raytheon. Система показала себя как одно из наиболее эффективных средств для уничтожения ракет малой дальности. Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что киевский режим хочет купить для себя «Железный купол».