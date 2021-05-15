Израиль объяснил авиаудар по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

В высотном комплексе «Аль-Джаля» в секторе Газа был расположен штаб военной разведки ХАМАС. Он был целью ракетного удара, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что предварительно предупредили гражданских лиц о нанесении удара, дав время на эвакуацию. После этого истребители нанесли удар по зданию, в котором находились военные разведывательные подразделения ХАМАС.

Израильские военные указали на то, что офисы международных СМИ использовался палестинским движением в качестве живого щита.

В разрушенном высотном здании располагались офисы агентства Associated Press, Al Jazeera, представительство телестанции Катара и ряда других СМИ.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 10 мая. Причиной стало принудительное выселение палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения на улицах переросли в массированные ракетные обстрелы с обеих сторон. В Тель-Авиве заявили, что с момента обострения ситуации палестинские группировки выпустили по территории еврейского государства почти две тысячи ракет.