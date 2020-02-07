Израиль не ответил на вопрос о чуть не сбитом Airbus-320 под Дамаском

Израиль отказался комментировать ситуацию с Airbus-320. Лайнер со 172 пассажирами на борту чуть не попал под авиаудар израильских ВВС по Сирии.

«У нас нет комментария», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу армии, атаковавшей район Дамаска.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заметил, что пассажирскому самолету пришлось приземлиться на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Судно увели из зоны поражения.

Airbus-320 летел в Дамаск из Тегерана. Он был рядом с аэропортом, когда сирийская ПВО ответила на израильскую атаку. Спасти борт удалось благодаря оперативности диспетчеров и работе автоматизированной системы управления воздушным движением.

Лайнер направили на ближайший запасной аэродром, которым и стала российская авиабаза. Его приземление прошло благополучно.