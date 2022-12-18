Мир 18 декабря 2022, 18:33 Израиль не будет спешить оказывать помощь Украине — посол Бродский Посол Израиля Бродский: Израиль не хочет рвать связи с Россией из-за военной помощи ВСУ piqsels

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Посол Израиля на Украине Майкл Бродский рассказал о разочаровании некоторых украинских евреев якобы недостаточной поддержкой страны. В интервью газете The Washington Post он подчеркнул, что связи Израиля с Россией в области безопасности создают в этом вопросе ограничения, которые невозможно преодолеть.

Бродский пояснил, что Россия позволяет израильским самолетам наносить удары по поставкам иранского оружия через контролируемое Россией воздушное пространство в Сирии, а Израиль считает это важным для своей национальной обороны.

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«Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу эти интересы для кого-либо еще, включая украинцев», — сказал посол.

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Источники газеты утверждают, что американские чиновники тоже разочарованы уровнем поддержки Украины Израилем, но отмечают, что не ждали от них многого.

Ранее СК заявил, что сотрудники посольств Украины за рубежом помогают вести отбор наемников для ВСУ. По информации следователей, в рядах украинской армии — не менее тысячи наемников из 54 стран мира. Больше всего солдат приехало из США, Британии, Канады, Франции, Израиля, Польши и Литвы.